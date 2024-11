"Nosotros estamos en Primera, estamos esperando...", la picante declaración de "Pulguita" Rodríguez en referencia a San Martín

Luis Miguel Rodríguez es uno de los jugadores más carismáticos de Atlético Tucumán y del fútbol argentino, de eso no hay dudas. Eso no quita que en algún momento de su carrera haya recibido algún que otro insulto. "Cuando jugué para Gimnasia de Jujuy en la cancha de San Martín me gritaron bastante, pero yo soy muy respetuoso, los hinchas después en la calle me saludan bien", explicó el delantero.