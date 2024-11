"Verstappen lo destruiría", el llamativo comentario de un ex piloto de Fórmula 1 sobre la posible llegada de Colapinto a Red Bull

Chandhok no ve con buenos ojos la chance de que el joven piloto de 21 años pueda llegar a ser compañero del neerlandés Max Verstappen. “Creo que todos admitimos, incluido Williams, que ha sido un poco sorprendente porque su historial en las fórmulas junior no sugería que sería tan bueno como lo ha sido. Quizás simplemente se adaptó a un coche de Fórmula 1 o al estilo de conducción”, expresó antes de dejar en claro que no sería conveniente para el argentino llegar a Red Bull.