Un terremoto sacudió el sudeste de Cuba

“Yo estaba acostada, pensaba que me iba a dar una cosa, todo mundo salió para la calle”, dijo respecto al segundo temblor Dalia Rodríguez, un ama de casa, cuya vivienda sufrió daños en un muro. “Esto sería lo último que podíamos pasar, anoche no he dormido tratando de recoger agua, ni una gota, nada”, añadió Rodríguez.