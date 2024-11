Lawn Tennis ya entró en los libros de historia del rugby tucumano

Justamente esa variante de nombres, reflejo de un plantel grande, fue importantísima. En total, 31 jugadores sumaron minutos en todo el torneo y, como si eso fuera poco, ninguno desentonó. "No hay titulares y no hay suplentes. Somos un solo grupo que tira para el mismo lado", dijo al respecto Bustamante. Y una muestra clara la dio Tomás Argüello, que tras casi no jugar en todo el torneo, fue titular en la final por la suspensión de Luciano Casañas, y jugó un gran partido.