Accidentes, esa otra epidemia que no se resuelve

Al mismo tiempo, se han anunciado iniciativas que o bien no han funcionado o bien no han pasado de la intención de cambio. Así ha ocurrido, hace un año, con la instalación en Monteros de un equipo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para hacer controles en las rutas, en vista del caos de la circulación, y con la no concretada radarización de las carreteras, anunciada a fin del año pasado por las anteriores autoridades de tránsito de la provincia.