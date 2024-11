Dos startups argentinas, entre los ganadores del “Legado” de Bayer

“Solucionar las dificultades que enfrentan los pequeños agricultores no fue solo una idea, fue un compromiso personal. Ver a mi papá y a tantos otros luchar contra un sistema comercial injusto me impulsó a crear Agrojusto. No queríamos quedarnos en la queja; decidimos estar del lado de la acción, aunque el inicio fue difícil. Este reconocimiento de ‘Legado’ de Bayer nos demuestra que vale la pena seguir adelante, porque estamos logrando un impacto real en la vida de los agricultores y gracias a ‘Legado’ confirmamos que no estamos solos emprendiendo”, sostuvo Fernanda Bonesso, fundadora de Agrojusto.