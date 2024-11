Valentina Cervantes rompió el silencio tras su separación de Enzo Fernández: ¿qué contó?

Valentina Fernández sobre su separación de Enzo Fernández: "Si hubo infidelidades, no me enteré"

“La verdad es que no pasó nada puntual. Enzo hoy decidió estar solo, tomar distancia. Pero yo sé la persona que es, cómo es como papá, cómo es con mis hijos. Entonces eso es lo que me deja tranquila. La verdad que no tuvimos crisis ni nada. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira, pero no tuvimos ninguna crisis”, dijo luego en cuanto a los supuestos motivos que habría precipitado esta separación. Y aseveró: “Se dijo que había terceros, o infidelidades. Y eso, la verdad, que no hubo. O por lo menos yo no me enteré”.