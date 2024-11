Causa YMAD: según la ex rectora Bardón, con los fondos se hicieron muchas obras de muy buena calidad

Causa YMAD: Declaró la ex rectora Alicia Bardón. Juicio oral contra Juan Alberto Cerisola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones. LA GACETA / FOTO DE ANALIA JARAMILLO