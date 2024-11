Kamala Harris, tras la derrota ante Donald Trump: "Tenemos que aceptar los resultados"

Kamala Harris y un mensaje a sus votantes

Al hablarle a los jóvenes, les dijo que "está bien sentirse triste y decepcionado" pero aseguró que "todo va a salir bien". "A veces la lucha se demora. Eso no significa que no vamos a ganar", continuó y remarcó que "lo importante es nunca desistir y dejar de intentar que el mundo sea un mejor lugar. Ustedes tienen ese poder. Nunca escuchen cuando les digan que algo es imposible porque no se ha hecho antes".