Elba Marcovecchio reveló detalles desconocidos sobre la salud de Jorge Lanata: "Es un milagro"

"¿Es cierto que a veces te confunde con Nélida, la persona que lo crió?", le preguntaron. "Sí, sí - respondió, entre lágrimas-. Pero eso es normal, porque la cara de él es distinta cuando me mira como a Nélida. A mí me llena de ternura, porque Nélida es la persona que lo cuidaba. Yo no confundo los roles, pero me mira con una ternura que no hay manera de que no me deshaga".