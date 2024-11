“La sustancia” está en el top ten de los filmes más vistos en la Argentina y se sumó a MUBI

Universo atractivo

Los cortos son un universo atractivo para MUBI, que tiene disponibles desde el primer día de este mes producciones de “Four unloved women, adrift on a purposeless sea, experience the ecstasy of dissection”, de Cronenberg; “Yuki’s sun”, de Hayao Miyazaki; “La voz humana”, de Pedro Almodóvar; “Lick the star”, de Sofia Coppola; “Diary of an african nun”, de Julie Dash y “Nimic”, de Yorgos Lathimos.