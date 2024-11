Facundo Sava elogió la tarea de Nicolás Castro: "Me pone contento por él, que hizo un partido extraordinario"

Aunque la recuperación no era su función principal, Castro también resultó clave en esta área. Fue amonestado a los 84 minutos por sujetar de la camiseta a Lisandro López cuando el ex Racing intentaba contraatacar. “Yo quería que él, en particular, tenga un partido así, porque lo conozco; sé la clase de persona que es, es un laburador”, comentó el entrenador sobre su pupilo, a quien dirigió en Patronato cuando se consagraron campeones de la Copa Argentina en 2022.