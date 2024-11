El Gobierno descartó convocar a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2025

En diálogo con radio Colonia, Guillermo Francos dijo que el Poder Ejecutivo (PE) no tiene urgencia para tratar el proyecto de ley y que, en caso de que no se sancione en 2024, esperarán. "El Ejecutivo está abierto a escuchar las propuestas que el Congreso quiera hacer sobre el presupuesto, siempre y cuando no modifiquen lo que es un tema fundamental que es el equilibrio fiscal", afirmó.