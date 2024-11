Una encuesta actualizada revela las preocupaciones principales de los universitarios

Economía y política

Además, una gran proporción de estudiantes enfrenta dificultades económicas para costear sus estudios, lo que pone en riesgo su permanencia en la universidad. En relación a trabajos y becas, el 33% no trabaja y no necesita hacerlo; el 22% está buscando empleo; el 21% trabaja y no llega a cubrir sus gastos, y otro 21% trabaja y sí logra cubrir esos gastos. Sobre las becas, el 41% no tiene; el 34% quisiera tener y el restante 23% las tiene.