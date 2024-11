El Gobierno busca proveedores de chapas patente y las motos 0km circulan con permisos provisorios

Lo que estaba sucediendo en los últimos meses era que, ante el retraso en la entrega de las placas metálicas, muchas agencias y dependencias de los Registros del Automotor no podían tomar más pedidos porque no tenían un dominio para asignar. De ese modo, aun habiendo comprado una unidad cero kilómetro, los usuarios padecían viendo que los legajos no se daban de alta y quedaban archivados esperando que el flujo de matrículas se normalizara, consignó Infobae.