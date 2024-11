La misa de hoy: amar con obras

“Se acercó uno de los escribas, y le preguntó: ‘¿Cuál es el primero de los mandamientos?’. Jesús respondió: ‘Es: Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos’. Y le dijo el escriba: ‘¡Bien Maestro!, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de El; y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a si mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios’. Jesús le dijo: ‘No estás lejos del Reino de Dios’. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas” (Marcos 12,28-34).