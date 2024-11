La "Colapintomanía" invade una plaza de San Pablo antes de las carreras de mañana por el Gran Premio de Brasil

En la plaza Alexandre de Gusmao hay personas con grandes banderas celeste y blanca, bengalas de humo azules y bombos cantando en apoyo al piloto. En la convocatoria se remarcaba que no asistan con remeras de clubes de fútbol, no se canten canciones con vocabulario agresivo, no cortar calles y llevar bolsas para no dejar residuos. Toda una fiesta adornada por la "Colapintomanía".