La compleja tarea de gestionar los residuos

En este punto surgió la polémica en la comisión del Concejo con respecto a los basurales clandestinos, que según opositores no se reflejan en los mapas y advierten que no basta sólo levantarlos para erradicarlos, sino na polóitca clara para que no se vuelvan a formar. En el acto sobre el aniversario de gestión una vecina de La Costanera elogió que se haya erradicado el volcadero, que ha requerido una intensa intervención municipal. ¿Se aplicará la misma receta en los otros cientos de basurales?