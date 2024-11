Así luce el "Gigante de Arroyito" en la previa de la final de la Primera Nacional

Es la mañana del viernes y la derrota de Rosario Central contra Barracas Central, por la fecha 20 de la Primera Nacional, está todavía fresca. “Sobre que no jugamos a nada, nos mató el arbitraje. Nos expulsaron un jugador y no nos cobraron un penal clarísimo”, refunfuñó meneando la cabeza Nahuel, parado en el acceso a la zona del estacionamiento. “Contra Barracas tenés que jugar un partidazo y encima no hacer nada porque te expulsan. Es el equipo del poder”, agregó.