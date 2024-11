Nuevo revés para Alberto Fernández: ratificaron al fiscal que lo investiga en la causa por violencia de género

El magistrado sostuvo que el pedido de la abogada del ex presidente, Silvina Carrera, no se apegaba a ninguna de las causales de recusación y que por eso debía ser rechazada. "Considero que los esbozos efectuados por la defensa de Alberto Fernández no pueden ser encuadrados en ninguno de los supuestos previstos por el art. 55 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) -al cual remite el 71 del mismo cuerpo-, por lo que corresponde que su planteo sea rechazado", señala la resolución.