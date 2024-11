El sacrificio que hará la pareja de Iván Molinas por la final de San Martín de Tucumán: "Voy a viajar con la panza y todo, pero voy"

El viaje a Rosario no será fácil, pero Agustina tiene claro que no faltará en esta oportunidad única. “Voy a viajar con la panza y todo, pero voy. En nuestra mente no hay otra chance que no sea ganar ese partido, y me imagino que va a ser una locura. La Ciudadela explota siempre y sé que van a ir todos, porque vimos cómo se agotaron las entradas tan rápido”, señaló con entusiasmo.