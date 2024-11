Oficializaron la renuncia de Diana Mondino y designaron Canciller a Gerardo Werthein

Después de permanecer un día entero en silencio, la ex canciller confirmó que había presentado la renuncia al jefe de Estado, tras agradecerle por haberle dado la oportunidad de formar parte de la primera presidencia libertaria de la historia argentina. “Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como Ministro”, enfatizó al resaltar que “es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder”.