Diana Mondino rompió el silencio tras su salida del Gobierno: "He hecho todo lo posible"

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la ex funcionaria afirmó: "Ha sido un gran honor trabajar estos meses con Ud. y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina. Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como Ministro".