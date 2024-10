El descargo de una de las famosas que participó de la fiesta del yate con jugadores de Independiente: “No soy ningún gato”

“No me gusta ventilar mi vida, pero ya me canso este puterío barato y que ensucien mi nombre con cualquier cosa, no soy ningún gato vip, salia con tarzia. ¿contentos? Bueno no jodan mas, ya lo confirme, sean felices”, expresó la influencer en redes sociales, aclarando que estaba en pareja con Diego Tarzia, uno de los jugadores involucrados.