Cuatro jóvenes estadounidenses cuentan cómo viven los comicios más polarizados de la historia

Robert Ramos, de 21 años y dueño de una agencia de marketing digital en Texas, también apoyaría a Trump, aunque con menos convicción. A diferencia de Steven, Robert no planea votar. Según él, “los candidatos prometen cosas que saben que no pueden cumplir, y al final, no importa quién gane, los problemas de fondo no se solucionan”. Su postura es clara: la elección es, en el mejor de los casos, una “decisión entre el mal menor”.