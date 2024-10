"No me quisieron vender carne porque está por aumentar": la incertidumbre en los precios "golpea" a los tucumanos

En un recorrido de LA GACETA Central por el Mercado Dorrego, un carnicero contó que, a raíz de los rumores de aumentos en los precios, el abastecimiento de carne se ha vuelto imprevisible. “Hoy el proveedor no me mandó mercadería; no me la quisieron vender porque aún no definieron el nuevo precio. Es algo que estamos viendo últimamente, con cada vez más frecuencia”, explicó Guillermo.