Axel Kicillof, sobre la maniobra de Quintela: “Nunca estuve con la judicialización de la política”

El pronunciamiento de Kicillof ocurrió luego de que trascendiera que para el kirchnerismo no era suficiente que saliera a despegarse en off the record de la jugada de Quintela y sus apoderados -Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni- para que se suspenda por 120 días la elección interna del PJ. El gobernador había estado dispuesto a decirlo públicamente en Mar del Plata, pero no recibió consultas en ese sentido.