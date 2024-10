¿Por qué se separaron Guillermo Francella y Marynés Breña? Los detalles detrás del final de su relación

“Parece que se encontraban muy mal, viéndose poco. Él viajaba mucho, y ella también; cada uno llevaba su vida de forma independiente. Marynés incluso no asistió a la última entrega de los premios Martín Fierro junto a él, lo cual fue una señal de distanciamiento", explicó Lussich. El periodista también comentó que, aunque aún no se sabe si la separación será definitiva, existen rumores de que Breña no tiene intención de buscar una reconciliación.