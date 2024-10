Liam Lawson se refirió al incidente con Colapinto que terminó con sanción para el argentino: “Fue un incidente torpe”

“Traté de salir de él, pero solo agarró la rueda. No es realmente su culpa o algo por el estilo. Fue un incidente torpe”, sostuvo Lawson al respecto, admitiendo que no hubo un culpable en la situación. Sin embargo, para los comisarios de la FIA, Colapinto fue merecedor de una sanción de 10 segundos, algo que no alteró su posición final, ya que le había sacado 12 segundos a Pierre Gasly, quien terminó detrás suyo.