La respuesta de Gemini, el chatbot de Google

Ante la consulta de LA GACETA, Gemini prefirió no seleccionar a una ciudad en particular, pero si enumeró las características de tres capitales del NOA. "La pregunta sobre la capital del norte argentino es un poco complicada de responder de forma directa, ya que no existe una única ciudad que pueda considerarse la capital de toda esta región", respondió.