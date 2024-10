Un tucumano llega a la final del mundial de emprendedores en Arabia Saudita

Además, explicó el modelo japonés de Ikigai, que se desenvuelve en cuatro círculos: lo que amas hacer, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y por lo que te pagan. “De chico siempre me gustó la tecnología y la innovación, ¿qué sé hacer? Sé hacer empresas y sé de finanzas. ¿Qué necesita el mundo? Un nuevo sistema productivo que no contamine. Y si me pueden pagar por hacer eso, buenísimo”, reflexionó.