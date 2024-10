Más del 50% de las personas tienen problemas para encontrar ropa de su talle en Argentina

Tras la recorrida, Cori reflexionó: “Más de la mitad de la ropa no me quedó. No encajo en la ropa. Me genera frustración. Me miraba al espejo y pensaba que debería haber empezado la dieta. Pero, ¿por qué tendría que hacer dieta para entrar en una prenda que no está hecha para mi cuerpo? No podemos estar sufriendo por ponernos ropa”.