Colapinto, una montaña rusa de emociones por un auto que no responde

Franco intenta sustraerse de estas versiones y comentarios. “Trato de quedarme en mi burbuja, que es la de piloto”, afirma. Pero la insistencia es amiga de la acción y hasta hubo quienes lo compararon con Lionel Messi por lo que está generando. “No, no me siento ni cerca de Leo. Él está a otro nivel y realmente no puedo creer cuando la gente me compara con él, yo quedo como: ‘¿Qué te pasa?’”, afirma.