Los problemas de salud mental que sufrió Alejandro Sanz tras su separación

Sanz no había tomado noción de las repercusiones que tendría aquella publicación de junio de 2023: "Cuando lo publiqué. Me fui a dormir y al día siguiente me di cuenta que había explotado en todos sitios. Me asustó la reacción, porque me sentí observado y me cuestioné lo que hice. Por eso al otro día compartí que estaba bien. Pero igualmente no quería que nadie me viera".