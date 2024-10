La impactante confesión de Yoko Ono sobre los últimos días de John Lennon

A casi 44 años de la muerte de John Lennon, su viuda, Yoko Ono, realizó una impactante revelación en el nuevo libro del autor Elliot Mintz, amigo cercano y exvocero de la pareja. En su obra titulada We All Shine On: John, Yoko and Me, Ono comparte sus sentimientos de preocupación por la seguridad del ex-Beatle y sus esfuerzos por protegerlo, aunque admite que no pudo evitar su trágico destino.