La empresa de teléfonos me cortó el servicio de teléfono fijo, con la excusa de que están instalando redes para wifi. Yo soy un jubilado de 87 años que no necesita ese servicio pero sí la línea telefónica. Presenté varias notas y no quieren recepcionarlas. Quisiera en lo posible, que se solucione mi situación.