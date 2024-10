La desopilante respuesta de Colapinto a Albon sobre el mate: “No estoy seguro si es legal”

“¿Qué es el mate? ¿Un potenciador de rendimiento, pero legal?”, le preguntó Albon a Colapinto, intrigado; una pregunta que desató las risas de quienes rodeaban la escena. “Todavía no me han hecho una prueba antidopaje, así que no estoy seguro si es legal, pero lo sabremos pronto después de este podcast”, le respondió el argentino.