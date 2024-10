El capitán de Chivas explotó contra Gago tras su llegada a Boca: “Mejor que se fue”

La salida de Fernando Gago de Chivas para llegar a Boca sigue resonando en México. El ex mediocampista decidió rescindir su vínculo con el club de Guadalajara, días después de haber negado contactos con cualquier club. Y sus ex dirigidos no lo tomaron de la mejor manera, algo que Fernando Beltrán, capitán de Chivas, ratificó con sus declaraciones.