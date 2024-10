Denuncian que una empleada del Correo Argentino habría estafado a varias personas en Las Cejas

Otro de los casos es el de Margarita, pensionada por el fallecimiento de su esposo. Su testimonio refleja la desesperación de no poder cubrir los gastos básicos: "Yo venía a cobrar y me decía que no había plata. Me mandaban de vuelta a casa sin un peso, y mientras tanto, las cuentas seguían acumulándose. Llaman constantemente para que pague, y yo no sé qué hacer". Margarita lleva dos meses sin cobrar y depende del apoyo de sus hijos para subsistir.