Fernando Ferrara, DT de Las Leonas, sobre el hockey del interior: “El nivel no lo van a poder equiparar al campeonato de Buenos Aires”

En cuanto al nivel del hockey nacional en general sostuvo: “Lo estoy viendo bien, hay mucho nivel y no paran de salir talentos, pero hay muchas jugadoras que se fueron a jugar al exterior y eso baja un poco el nivel acá. Esperamos que no se sienta en el futuro. Por eso hay que trabajar más específico con las chicas que tienen proyección y posibilidades para que esa brecha no sea tan grande”, reflexionó.