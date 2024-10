Estados Unidos: encarnizada pelea por el voto de 17,5 millones de latinos

Contacto

Parece referirse a un informe de la Oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Interior, que afirma que se ha perdido el contacto con más de 32.000 niños no acompañados que no han acudido a la corte tras quedar en libertad entre 2019 y 2023. Añade que más de 290.000 menores no recibieron avisos para ir al tribunal. Algunos participantes en la mesa redonda apoyaron la falsedad, entre ellos el actor mexicano Eduardo Verástegui.