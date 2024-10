Fórmula 1: Colapinto tiene horarios confirmados para su próxima carrera

Mientras caminaba por un sector del Circuito de las Américas, luego de la carrera, Colapinto fue abordado por Martin Brundle, ex piloto de Fórmula 1 y actual periodista de la cadena británica “Sky Sports”. “Hola, me llamo Martin Brundle, de Sky. No nos conocemos. ¿Podemos tener una charla rápida?”, expresó el inglés.