"Joker: folie à deux”, un musical que no conquistó al mundo, pero sí a la Argentina

A dos semanas de su estreno, "Joker: folie à deux" recaudó apenas U$S 51,5 millones en los Estados Unidos y U$S 165 millones en el mundo, cifras que contrastan drásticamente con los U$S 96,2 millones y U$S 248,4 millones que generó su predecesora en los mismos plazos. Es que esta segunda parte, que se alejó del estilo oscuro y dramático de la entrega inicial al introducir elementos musicales, no fue bien recibida por los fanáticos del "Joker".