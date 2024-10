Antonela Roccuzzo fue a ver a Taylor Swift; ¿estuvo Messi?

“Si tuviera que describir a Leo con una sola palabra, él es un ganador y no en el sentido de lo que ha ganado: sigue teniendo ese hambre de títulos, se sigue molestando cuando las cosas no salen de la manera correcta y cuando pierde un partido. Cuando no está disponible por alguna lesión, sigue ahí todos los días y en cada partido. Es increíble de verlo”, aseguró Beckham.