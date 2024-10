Álvaro Apud, sobre la salida de Casanova: “ajustan con el látigo”

“El PRO no ha tenido una conducta de romper nada. He mantenido el acuerdo político que había con la Intendencia y nunca rompí nada, siempre acompañé todas las iniciativas. Nosotros no hemos roto nada. Son actitudes que están acostumbrados a hacer en Yerba Buena. Ajustan con el látigo. Es una situación rara, nunca hubiese pensado que esto pase”, declaró a este diario.