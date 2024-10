Embarazada, rapada, musculosa: Demi siempre lo hizo antes

Demi no fue, ni de cerca, la primera celebridad que aniquiló los moldes del star-system. Mae West compró todos esos números. Pero vaya si Demi hizo de la ruptura su marca de fábrica. ¿O alguien imaginaba hace 20 años a Julia Roberts o a Nicole Kidman rapadas, no para rodar una escena, sino para circular por la vida? El chiste de Chris Rock a la semicalvicie de Jeda Pinkett, ese que le valió la cachetada de Will Smith, tuvo sus antecedentes.