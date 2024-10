Interna del PJ: en una cumbre clave, Cristina Kirchner y Ricardo Quintela definen el futuro partidario

El guiño de Kicillof a la ex presidenta

Hasta ahora, el “Gitano” no quiere bajar su candidatura y dijo estar dispuesto a jugar a fondo para llegar a la cima del partido. Aunque ayer, según dirigentes que están en su entorno, notó que el guiño de Kicillof a la ex presidenta, durante su discurso en Berisso, puede ser interpretado como una quita de su apoyo de cara a la disputa de poder con la ex mandataria.