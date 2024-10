PAMI: qué pacientes pueden acceder a pañales gratuitos mensuales y cómo solicitarlos

La prestación es mensual no acumulable, lo que implica que quienes tengan pañales para retirar deberán hacerlo en el mes indicado. Una vez cumplido el plazo para retirarlos, se vence y se habilitan las 90 unidades del siguiente mes, por lo que los beneficiarios no podrán recibir una cantidad mayor aunque no los hubieren utilizado el mes anterior.