El llamado al 911 minutos antes de la muerte de Liam Payne: "Está sobrepasado"

Asimismo, precisó que el cantante británico llevaba “dos o tres días” hospedándose en el lugar y que no sabía en qué estado estaba el cuarto ya que no podían ingresar. En el llamado, la trabajadora del 911 explicó que, al ser un caso en el que la persona está bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, el SAME debía acudir acompañado de agentes de la Policía para poder intervenir.