La SAT denunció que volvieron a robar medidores de agua en Barrio Sur

Como ocurrió a fines de 2023 y principios de 2024, los usuarios volvieron a ser víctimas de estos actos vandálicos. "No solo tienen que abonar los kits de instalación, sino que además padecen faltante de agua porque, al no tener los equipos, no hay entrada de líquido hacia los inmuebles; la comunidad también se ve afectada porque se produce un gran derrame del recurso", señaló la SAT en un comunicado.